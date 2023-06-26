Зіткнення автобусів у Пакистані: загинули понад 10 людей, 40 - поранено [ Редагувати ]
Щонайменше 10 людей загинули і понад 40 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у районі Наваб Шах, південної провінції Сінд у Пакистані.
Зазначається, що вранці 25 червня, два автобуси, які їхали в протилежних напрямках врізалися один в одного. Внаслідок ДТП постраждали десятки людей.
У рятувальній службі Пакистану зазначили, що кілька людей потрапили в пастку, вони були заблоковані та не могли вийти з автобуса. Рятувальники прибули на місце події та доправили постраждалих до місцевих лікарень. Серед жертв є жінки та діти.
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