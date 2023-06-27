Росіяни затримали на окупованих територіях 864 українців, стратили 77 - ООН [ Редагувати ]
Російські загарбники з лютого 2022 року до травня 2023-го затримали на окупованих територіях України 864 особи (763 чоловіки, 94 жінки та семеро хлопчиків). Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR).
Багато хто з українців був затриманий окупантами "для збирання інформації про мешканців на окупованій території". Стверджується, що 260 українців (209 чоловіків та 51 жінка) затримали "на підставі їхніх можливих політичних поглядів або інших методів свободи висловлення поглядів".
Під час утримання під вартою без зв'язку з зовнішнім світом цивільних осіб часто допитували російські військовослужбовці... Понад 91% затриманих повідомили, що піддавалися тортурам і жорстокому поводженню... У багатьох випадках умови утримання під вартою були настільки жахливими, що можуть бути прирівняні до тортур відповідно до міжнародного права.
У доповіді стверджується, що російські окупанти стратили 77 мирних українців (72 чоловіків та 5 жінок).
Нагадаємо, днями російські окупанти в Бердянську вбили двох підлітків - Тиграна Оганесяна та Микиту Ханганова.
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