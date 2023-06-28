СБУ затримала коригувальника ракетного удару по кафе Краматорська (фото, відео) [ Редагувати ]
Контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб рф, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.
Коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу зс рф (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з’ясувати, чи працює кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів.
Для виконання ворожої вказівки агент гру здійснив приховану відеозйомку закладу і припаркованих поруч автомобілів. А потім переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці. Отримавши цю інформацію, російські загарбники завдали ракетного удару по кафе, в якому перебували люди.
За даними слідства, ворожим агентом є мешканець Краматорська, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
Раніше його дистанційно завербувало російське гру, а під час повномасштабного вторгнення "активували" та визначили завдання зі збору розвідданих про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов’янську і Краматорську.
Також він мав передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об’єктів з масовим скупченням цивільного населення.
Наразі силовики встановлюють всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності.
За останніми даними, внаслідок ракетного удару по Краматорську загинуло 8 людей, серед яких 3 дітей, поранено 44 людини, серед яких 1 дитина.
Зокрема загинули дві сестри - 14-річні Юлія та Ганна Аксенченко, які навчалися у місцевій школі №24. Цього року вони закінчили восьмий клас.
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