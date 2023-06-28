"Коли це станеться, ви все це побачите": Резніков про прорив на фронті

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що звільнення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі