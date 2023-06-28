Удар по Краматорську: кількість жертв зросла [ Редагувати ]
У Краматорську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко в Facebook.
З-під завалів дістали тіло хлопця.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця.
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