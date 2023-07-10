США та Німеччина виступили проти підтримки вступу України до НАТО на саміті [ Редагувати ]
США та Німеччина стикаються зі значним тиском з боку своїх союзників, які вимагають більшої підтримки України щодо її членства в НАТО перед самітом у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на посадівців, які поінформовані про переговори.
Зазначається, що США та Німеччина пропонують скласти підсумкову заяву саміту, яка не включатиме повної підтримки шляху України до членства в НАТО та не згадуватиме запрошення Києва приєднатися до Альянсу після закінчення війни, як вимагають деякі країни Східної Європи.
У статті також зазначається, що інші члени НАТО "були несподівано здивовані" консервативною позицією США та Німеччини. Два інформатори, які мають інформацію про плани учасників саміту, повідомили виданню, що розбіжності загрожують затемнити прогрес у питанні надання окремих довгострокових гарантій безпеки для України з участю Великої Британії, Франції, Німеччини, США та інших союзників.
За інформацією, отриманою з джерел Financial Times, переговори між послами країн-членів НАТО в неділю не привели до досягнення компромісу щодо тексту підсумкової заяви. Тому існує ймовірність, що самі лідери країн-членів Альянсу самі доопрацюють його під час саміту.
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