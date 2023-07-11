Вертоліт та 540 окупантів: Генштаб оновив втрати рф в Україні за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок вівторка, 11 липня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 235020 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 235020 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7983 (+17) од,
- артилерійських систем - 4385 (+14) од,
- РСЗВ - 672 (+4) од,
- засоби ППО - 414 од,
- літаків - 315 од,
- гелікоптерів - 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3693 (+7),
- крилаті ракети - 1271 од,
- кораблі /катери - 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6966 (+29) од,
- спеціальна техніка - 640 (+8)
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