Шольц анонсував заяву G7, що стосується гарантій безпеки України [ Редагувати ]
На першому дні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11 липня, країни G7 планують зробити спільне звернення, що стосується забезпечення гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Le Monde.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини, оголосив про намір країн G7 (Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії та Канади) видати спільну заяву, в якій вони зобов'язуються гарантувати безпеку для України.
Для нас із самого початку важливо, щоб для України були зобов’язання щодо безпеки, які можуть бути ефективними після досягнення миру. Країни G7 зроблять спільну заяву, щоб висловити це, - сказав канцлер Німеччини.
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