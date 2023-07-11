На першому дні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11 липня, країни G7 планують зробити спільне звернення, що стосується забезпечення гарантій безпеки для України. Про це повідомляє Le Monde.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини, оголосив про намір країн G7 (Франції, США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії та Канади) видати спільну заяву, в якій вони зобов'язуються гарантувати безпеку для України.