Зеленський замінив заступника голови Служби зовнішньої розвідки [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Алєксєєнка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України. Новим заступником призначено Олега Луговського.
Про це йдеться в указах №319/2024 та №320/2024, опублікованих на сайті Офісу президента.
Причина звільнення Алєксєєнка наразі невідома.
Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що наступного тижня парламент може затвердити нові кадрові зміни у складі уряду.
по темі
Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя
Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-майора Дмитра Герегу новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ і призначив на цю посаду Героя України Олександра Трепака
Президент України Володимир Зеленський у середу, 8 травня, видав указ про звільнення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Президент України Володимир Зеленський змінив начальників Управління СБУ в Миколаївській, Дніпропетровській, Закарпатській та Волинській областях