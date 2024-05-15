Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників [ Редагувати ]
"Укрзалізниця" заявила, що у середу внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє оглядачів-ремонтників вагонів.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Ворог обірвав життя Сергія Деревицького 1976 року народження та Олександра Приходька 1973 року народження. Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю, - заявили в держкомпанії.
Нагадаємо, російська армія вдарила по центру Херсона трьома авіабомбами. Про це повідомивначальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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