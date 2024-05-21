112 бойових зіткнень: речник Генштабу про ситуацію на лінії фронту [ Редагувати ]
У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій розповів про оперативну ситуацію на фронті.
Протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень. Вчора ворог завдав шість ракетних (із застосуванням шести ракет), 52 авіаційних ударів (скинув 62 КАБів) та понад 970 ударів дронами-камікадзе, також здійснив 4000 обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння.
- На Харківському напрямку кількість відбулось пʼять бойових зіткнень та спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. За минулу добу на Харківському напрямку загарбники втратили 260 осіб вбитими та пораненими і 52 одиниці озброєння та військової техніки.
- На Куп’янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 19.
- На Сіверському напрямку відбито пʼять атак загарбників.
- На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень складає 17.
- На Покровському напрямку з початку доби відбито 37 наступальних та штурмових дій ворога.
- На Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою, ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Времівському напрямку пʼять спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.
- На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог провів чотири атаки.
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