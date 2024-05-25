Удар по "Епіцентру" стався під час евакуації, 11 співробітників не виходять на зв'язок [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 25 травня, обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові. Внаслідок терористичного удару почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє компанія "Епіцентр".
Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку.
"На цей момент відомо про двох загиблих працівників торгового центру. Ще 11 працівників ТЦ не виходять на зв’язок. Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники", - повідомили в компанії.
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