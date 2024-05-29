Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплат українцям, які повертатимуться додому. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, який є віце-президентом Комітету із січня 2024 року.

Тільки що Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну.

Це означатиме, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні.

Раніше ми писали про те, що частина жителів Харківської області може повторно отримати переселенські виплати.