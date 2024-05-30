У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник служби інформації та комунікації бригади "Спартан", майор Анастасія Кіріченко розповіла, якою є інтенсивність штурмових дій на Харківському напрямку, в районі села Липці. Що це за атаки і якою є тактика росіян.

У зоні відповідальності бригади "Спартан" противника дійсно намагаються продовжувати наступ у напрямку населеного пункту Липці. Його основна мета - це витіснення наших військ на глибину 10- 15 кілометрів для створення буферної зони, так званої.

"З метою володіння даним населеним пунктом ворог постійно веде такі наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке, Мороховець. Використовує тактику штурму малими групами у пішому порядку без застосування значної кількості бронетехніки. Це такі лише поодинокі випадки", - додала вона.