Чому ворог проводить штурмові дії на світанку: майор Анастасія Кіріченко дала відповідь [ Редагувати ]
У четвер, 30 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник служби інформації та комунікації бригади "Спартан", майор Анастасія Кіріченко розповіла, якою є інтенсивність штурмових дій на Харківському напрямку, в районі села Липці. Що це за атаки і якою є тактика росіян.
У зоні відповідальності бригади "Спартан" противника дійсно намагаються продовжувати наступ у напрямку населеного пункту Липці. Його основна мета - це витіснення наших військ на глибину 10- 15 кілометрів для створення буферної зони, так званої.
"З метою володіння даним населеним пунктом ворог постійно веде такі наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке, Мороховець. Використовує тактику штурму малими групами у пішому порядку без застосування значної кількості бронетехніки. Це такі лише поодинокі випадки", - додала вона.
У зв’язку з тим, що наразі на нашому напрямку є густа лісиста місцевість, то ворог, як вдень, так і вночі, намагається підкріплювати свої підрозділи особовим складом, здійснює ротацію. Здебільшого ці дії він намагається проводити на світанку, так як лісиста місцевість слугує певним природним маскуванням, а у нічний час значно легше виявити ворога.
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