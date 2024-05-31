Андрій Лунін пропустить фінал Ліги чемпіонів. Про це український голкіпер мадридського "Реала" повідомив у соцмережах.

Дуже прикро, що я не можу готуватися до найважливішої гри в сезоні та моєму житті. Дуже дякую всім за повідомлення та підтримку.

На початку тижня Лунін захворів і мав високу температуру, тож пропустив кілька тренувань "Реала". Він потрапив до заявки на фінал Ліги чемпіонів у складі чотирьох голкіперів (разом з Тібо Куртуа, Кепою Аррісабалагою та Франом Гонсалесом), але точно не зіграє. Про це повідомив тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті.

Тібо Куртуа буде грати завтра проти Боруссії. Андрій Лунін залишиться на лаві запасних.

Андрій Лунін у сезоні 2023/24 відстояв більшість матчів за "Реал". Загалом на його рахунку 12 "сухих" поєдинків за мадридську команду.

У шести матчах плей-оф Ліги чемпіонів 2023/24 Лунін пропустив вісім голів. У чвертьфінальній серії пенальті проти "Манчестер Сіті" українець витягнув два пенальті.

Андрій Лунін

"Реал" є 14-кратним переможцем Ліги чемпіонів, що є рекордом турніру.

У фіналі 1 червня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні клуб з Мадрида зустрінеться з дортмундською "Боруссією", яка перемогла французький "Парі Сен-Жермен" (1:0, 1:0).