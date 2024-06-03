Росія вивела в Чорне море ракетоносій [ Редагувати ]
Російська федерація утримує два кораблі в Чорному морі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляється в Telegram-каналі Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).
Згідно з даними ВМС, станом на 07:00:
- в Чорному морі зафіксовано 2 ворожих кораблі, серед яких 1 ракетоносій;
- в Азовському морі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 1 носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.
Водночас загальний залп в Чорному морі - не уточнюється.
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