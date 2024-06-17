В ЗСУ розповіли про успішні удари по Криму за останні місяці [ Редагувати ]
Протягом останніх двох місяців Сили оборони успішно уразили близько 15 систем протиповітряної оборони (ППО) російських терористів у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру сратегічних комунікацій (СтратКом) Збройних сил України (ЗСУ).
Зазначається, що загальна кількість окремо уражених систем ППО становить близько 15. Також були уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.
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