С понедельника, 22 апреля, в Украине значительно улучшится погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

19-21 апреля в Украине будет сильный северо-восточный и северный ветер. Температура воздуха постепенно будет повышаться в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11 ... + 16 градусов.

В воскресенье, 21 апреля, когда Украина будет выбирать президента, тепло будет в западных областях - до +15 ... + 19 градусов.

19 и 20 апреля значительные осадки в Украине маловероятны. 21 апреля периодические дожди пройдут на западе и севере Украины.

По прогнозу Диденко, в начале следующей недели в большинстве областей Украины ожидаются периодические дожди. Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся.

22 апреля в Украине начнется потепление. В течение 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей поднимется до +15 ... + 23 градусов.

Погода в Киеве до конца этой недели будет прохладной. Ночная температура воздуха составит +2 ... + 5 градусов, в течение дня - до +11 ... + 14 градусов. Существенные осадки маловероятны, только 21 апреля, в воскресенье, увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

Потеплеет в Киеве в начале следующей недели. Максимальная температура воздуха постепенно повысится до +20 + 22 градусов. Ночью также станет теплее, около +6 ... + 11 градусов.

Накануне сообщали, что погода в мае шокирует украинцев.