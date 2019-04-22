Восходящая звезда, украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала на своей странице в Instagram необычный фотоколлаж. На нем девушка позирует в купальнике в образе Венеры с картины знаменитого итальянского художника Сандро Ботичелли - "Рождение Венеры".

"Наша рэп-Венера", "Богиня", "Пышка, пушка, пышка", "Красотка", "Это божественно", "Кайф", - написали поклонники Алены в комментариях под фото.

До того, как Алена обрела известность, она работала воспитательницей в детском саду. А сейчас ее песни и клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Недавно артистка представила свой альбом "Пушка", а на сцене "Голосу країни" Алена исполнила свой хит "Залишаю свій дім".

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