Alyona Alyona в купальнике шокировала поклонников (фото) [ Редактировать ]
Восходящая звезда, украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona опубликовала на своей странице в Instagram необычный фотоколлаж. На нем девушка позирует в купальнике в образе Венеры с картины знаменитого итальянского художника Сандро Ботичелли - "Рождение Венеры".
"Наша рэп-Венера", "Богиня", "Пышка, пушка, пышка", "Красотка", "Это божественно", "Кайф", - написали поклонники Алены в комментариях под фото.
До того, как Алена обрела известность, она работала воспитательницей в детском саду. А сейчас ее песни и клипы на YouTube собирают миллионы просмотров. Недавно артистка представила свой альбом "Пушка", а на сцене "Голосу країни" Алена исполнила свой хит "Залишаю свій дім".
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