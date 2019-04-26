Депутати нарешті завершили роботу над проектом Закону про державну мову. Що вийшло? Однозначно й не скажеш. Ініціатори законопроекту такі щасливі, ніби зараз 1991 рік і щойно вибороли Незалежність.

Опозиція попередила, що оскаржить закон у Конституційному суді. Мовляв, було порушено низку статей Основного закону. Чинний глава держави Порошенко пообіцяв підписати документ, щойно отримає його з Верховної Ради.

А от новообраний - Володимир Зеленський - хоче проаналізувати текст і, в разі якщо виявиться, що закон порушує конституційні права, - пообіцяв відреагувати.

Які норми передбачені в цьому документі - дивіться в нашій короткій довідці.

Тисячі поправок. Десятки парламентських трудоднів у порожній залі. І нарешті - повна мобілізація. У четвер депутати ухвалили закон про функціонування української як державної.

Тож, що це означає? Українська - має стати мовою публічного спілкування. Нею послуговуватимуться в лікарнях, дитсадках, школах і університетах. У державних і комунальних установах. У транспорті й ресторанах. Однак, на прохання клієнта, можуть обслуговувати російською чи англійською. Українська має звучати зі сцен театрів. Якщо ні - виставу повинні протитрувати державною. Фільми в кіно - теж необхідно дублювати українською.

Що стосується друкованих ЗМІ та книговидання - за новим законом, понад половину мають бути українськими. В інтернет-виданнях - стартовими будуть українські версії сторінок.

Комп'ютерні програми повинні мати український інтерфейс.

Норми закону не поширюються на приватне спілкування та релігійні обряди.

Щоб отримати українське громадянство, відтепер іноземець повинен скласти іспит із мови. Державною мусять послуговуватися перші особи, судді, посадовці та чиновники. Інакше - штрафи. До речі, ця норма не поширюється на народних обранців.

Довести знання мови можна буде надавши шкільний атестат або диплом. Якщо їх немає - доведеться скласти іспит і отримати державний сертифікат. До речі, для держслужбовців екзамен із державної стане обов'язковим.

Стежитиме за дотриманням Закону - новоутворена Національна комісія зі стандартів державної мови, у складі якої буде 9 членів. Їх призначатиме і звільнятиме Кабмін. Крім того, з'явиться Уповноважений із захисту української мови. На запровадження всіх норм є 3 роки.