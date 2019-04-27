Схождение Благодатного огня 2018 - это предвестник праздника светлой Пасхи и Воскресения Христова.

В 2019 году Пасха припадает на 28 апреля, соответственно чудо Схождения состоится в субботу, 27 апреля в Храме Гроба Господня.

Верующие считают, что Схождение Благодатного огня является проявлением божественности и он зажигается сам по себе. Происходит это в кувуклии, расположенной в иерусалимском Храме Гроба Господня.

В богослужении предшествующему Схождению принимают участие Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Таинство Схождения Благодатного огня

Еще не было ни единого случая, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю. Церемония, предшествующая этому событию всегда проводится одинаково.

Утром субботы примерно в десять часов во всех строениях, относящихся к комплексу Храма господня гасят все источники открытого огня. Кувуклию, где вскоре сойдет огонь публично "запечатывают".

Ближе к часу дня начинается процессия благодатного огня, называемая литанией. В ее конце всегда следует патриарх. Процессия заходит в храм и трижды обходит кувуклию.

Патриарх останавливается перед входом в часовню, снимает всю одежду кроме длинного хитона, после чего священнослужителя обыскивает полиция. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность пронести в кувуклию источник огня.

Перед тем, как патриарх останется наедине молиться в часовне, туда вносят лампаду и 33 свечи, символизирующих земной возраст Христа. Священнослужитель молится на коленях в кувуклии до тех пор, пока не сойдет Благодатный огонь. Это занимает от нескольких минут, до нескольких часов. В Храме Господнем и возле него сотни тысяч верующих ждут появления Света.

После Схождения от главной лампады зажигают другие свечи и лампады, часть из которых самолетами доставляют в другие страны.

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Желаем вам отлично провести время, однако помните, что есть ряд вещей, которые запрещено делать на Пасху, а также смотрите, что запрещено делать в церкви в этот день. Кроме того, мы писали, как необычно покрасить яйца к празднику.