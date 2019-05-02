Украинцам ужесточили условия перехода на бойлеры и автономное отопление [ Редактировать ]
Украинцев ограничили в праве отказаться от услуг центрального отопления и горячего водоснабжения. Заменить коммунальный сервис на частный котел или бойлер в отдельно взятой квартире можно будет лишь в том случае, если не менее половины жильцов уже отрезали свои апартаменты от общей трубы, сообщает ubr.ua.
"Свои инициативы чиновники объясняют положениями нового закона о ЖКУ, который вступил в силу 1 мая 2019 года. В частности, он предусматривает право владельца квартиры отказаться от указанных коммунальных услуг лишь в том случае, если к моменту запуска закона не менее половины собственников жилья и нежилых помещений уже отказались от них", - говорится в сообщении.
Однако даже если такое условие соблюдается, жильцу, желающему перейти на автономное отопление и нагрев воды, придется пройти непростую процедуру.
Заявки на отключение будет собирать местные власти. Последние же должны будут разместить на официальном сайте полный перечень домов, в которых уже отключены от централизованных услуг половина и более квартир. В заявлении человеку нужно будет выписать причины отключения, а также указать альтернативы, которыми тот намерен заменить коммунальную услугу.
Ранее сообщалось, что в Украине снова выдают биометрические паспорта.
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