На острові Даос влаштували виставку сучасного мистецтва [ Редактировать ]
Античні пам'ятки в поєднанні із сучасним мистецтвом. Незвичайну виставку відкрили на грецькому острові Делос, де зосереджені об'єкти давньої архітектури.
Серед мальовничих руїн розмістили 29 робіт відомого британського скульптора Ентоні Гормлі. Автор ретельно підібрав і розташував фігури так, щоб вони органічно вписалися в тутешні краєвиди і підкреслили зв'язок мистецьких епох. Це перша така акція на острові, внесеному до переліку культурної спадщини ЮНЕСКО. Триватиме експозиція до жовтня.
"Це надзвичайна перевага, але водночас і відповідальність - бути першим живим художником, що перебуває на цьому острові за останні дві тисячі років. Для мене це не просто виставка, це діалог із часом", - говорить Ентоні Гормлі, скульптор.
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