Різке похолодання, зливи та навіть сніг приніс в Україну циклон з грецьким ім'ям "Ксерксес".

На Заході температура впала до нуля, а в Карпатах мабуть пожалкували, що закрили лижний сезон - гірські райони щедро засипало снігом.

Про травневі заметілі - дивіться далі.

У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На Верховині сніговий покрив сягнув подекуди десяти сантиметрів.

"Ну що ж друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу. Тоді ми йдемо до вас!"

Найбільше замело перевали. На Кривопільському - снігу по коліна.

У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю.

"Це вже не дає можливість робити вильоту бджіл і воно не дасть можливість запилити дерева і врожайність буде значно менша, яку би очікували при хороших умовах", - зазначив Іван Андріїшин, директор департаменту аграрного розвитку Івано-Франківської ОДА.

"У минулому році не було врожаю яблук. А цього року хотілось щоб були. Але якщо сніг випав - приморозки будуть однозначно", - переконана Ганна Зваричевська, жителька села Гута.

На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди теж випав сніг. А по обіді зливи посилися - піднявся рівень води в річках Прут та Серет. У гірському Путильському районі вода вийшла з берегів - там тимчасово перекрили дорогу. А в Хотинському районі - випав град. Садівники заспокоюють, зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне - щоб опади не затягнулися.

"Дуже велика вологість - за один день може випасти, протягом тижня - близько 25-40 мм опадів, що є першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба - це парша", - говорить Олександр Тодосійчук, садівник.

Дощі зі снігом пройшли і в Закарпатті. Сніговий покрив зафіксували в селах Рахівщини, гірськолижних курортах Драгобрат, Плай та на Яблунецькому перевалі. На стовпчиках термометра - "мінус" 3. І синоптики попереджають: чекати потепління найближчі дні три - не варто.

Рятувальники ж наполегливо рекомендують туристам не виходити у високогір'я.