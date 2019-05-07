Гірські райони Прикарпаття засипало снігом [ Редактировать ]
Різке похолодання, зливи та навіть сніг приніс в Україну циклон з грецьким ім'ям "Ксерксес".
На Заході температура впала до нуля, а в Карпатах мабуть пожалкували, що закрили лижний сезон - гірські райони щедро засипало снігом.
Про травневі заметілі - дивіться далі.
У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На Верховині сніговий покрив сягнув подекуди десяти сантиметрів.
"Ну що ж друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу. Тоді ми йдемо до вас!"
Найбільше замело перевали. На Кривопільському - снігу по коліна.
У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю.
"Це вже не дає можливість робити вильоту бджіл і воно не дасть можливість запилити дерева і врожайність буде значно менша, яку би очікували при хороших умовах", - зазначив Іван Андріїшин, директор департаменту аграрного розвитку Івано-Франківської ОДА.
"У минулому році не було врожаю яблук. А цього року хотілось щоб були. Але якщо сніг випав - приморозки будуть однозначно", - переконана Ганна Зваричевська, жителька села Гута.
На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди теж випав сніг. А по обіді зливи посилися - піднявся рівень води в річках Прут та Серет. У гірському Путильському районі вода вийшла з берегів - там тимчасово перекрили дорогу. А в Хотинському районі - випав град. Садівники заспокоюють, зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне - щоб опади не затягнулися.
"Дуже велика вологість - за один день може випасти, протягом тижня - близько 25-40 мм опадів, що є першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба - це парша", - говорить Олександр Тодосійчук, садівник.
Дощі зі снігом пройшли і в Закарпатті. Сніговий покрив зафіксували в селах Рахівщини, гірськолижних курортах Драгобрат, Плай та на Яблунецькому перевалі. На стовпчиках термометра - "мінус" 3. І синоптики попереджають: чекати потепління найближчі дні три - не варто.
Рятувальники ж наполегливо рекомендують туристам не виходити у високогір'я.
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