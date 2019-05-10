Війна на Донбасі: противник не припиняє збройних провокацій [ Редактировать ]
Без втрат серед наших військових минула доба на Донбасі. Втім, противник не припиняє збройних провокацій. Загалом 4 обстріли.
Атакували окупанти з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили позиції ЗСУ поблизу чотирьох селищ на Донеччині.нуткнт
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