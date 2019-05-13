День вышиванки в Украине: дата празднования [ Редактировать ]
Праздник вышиванки приходится на конец весны. Из года в год этот нарядный национальный праздник проводится в третий четверг последнего весеннего месяца.
Таким образом, День вышиванки в 2019 году Украина встретит 16 мая.
В День вышиванки сценарий вполне предсказуем: все желающие просто наряжаются в вышиванки. Также проводятся всевозможные конкурсы на день вышиванки, связанные с национальным украинским нарядом, например, на лучшую вышивку или лучшее фото.
К примеру, в День вышиванки афиша мероприятий в Киеве предлагает вниманию жителей и гостей столицы показ вышиванок "ВышиванкаDAY", который пройдет на Почтовой площади 16 мая с участием известных украинцев, звезд шоу-бизнеса.
Раньше сообщалось о том, что 12 мая в Украине отмечали День матери.
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