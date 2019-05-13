Праздник вышиванки приходится на конец весны. Из года в год этот нарядный национальный праздник проводится в третий четверг последнего весеннего месяца.

Таким образом, День вышиванки в 2019 году Украина встретит 16 мая.

В День вышиванки сценарий вполне предсказуем: все желающие просто наряжаются в вышиванки. Также проводятся всевозможные конкурсы на день вышиванки, связанные с национальным украинским нарядом, например, на лучшую вышивку или лучшее фото.

К примеру, в День вышиванки афиша мероприятий в Киеве предлагает вниманию жителей и гостей столицы показ вышиванок "ВышиванкаDAY", который пройдет на Почтовой площади 16 мая с участием известных украинцев, звезд шоу-бизнеса.

Раньше сообщалось о том, что 12 мая в Украине отмечали День матери.