В субботу, 18 мая в Киеве будут ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщает "УНН".

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Ранее сообщалось, что украинцы получат безвиз с еще одной страной.