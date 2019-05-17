Центральные станции метро Киева перекроют [ Редактировать ]
В субботу, 18 мая в Киеве будут ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", сообщает "УНН".
"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Ранее сообщалось, что украинцы получат безвиз с еще одной страной.
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