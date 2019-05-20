Труп женщины несколько недель пролежал на помойке [ Редактировать ]
В пятницу, 17 мая правоохранители обнаружили труп женщины на свалке в Харькове, передает "УНН".
"Немышлянским отделом полиции устанавливается личность женщины, тело которой было обнаружено 17 мая на помойке за "Дворцом спорта" по улице Петра Григоренко, 2", - говорится в сообщении.
Ее приметы: на вид 40-50 лет, рост 164 см, короткие светлые волосы, вставная верхняя челюсть. Была одета в желтую кофту, красный женской халат с рисунками цветов, леопардовое нижнее белье. На руке - красный шнурок. Давность смерти около 2-4 недель.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина набросилась на детей с угрозами об убийстве.
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