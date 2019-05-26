Погода в Украине: что обещают синоптики [ Редактировать ]
В понедельник, 26 мая, и в ближайшие трое суток в западных, в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Об этом "УНН" сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в западных, завтра днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с", - говорится в сообщении.
Температура ночью 10-17°, днем 23-29°, 29 мая в западных областях 19-24°.
Ранее сообщалось, сколько украинцы будут отдыхать в июне.
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