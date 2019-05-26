В понедельник, 26 мая, и в ближайшие трое суток в западных, в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Об этом "УНН" сообщили в Укргидрометцентре.

"В ближайшие трое суток в западных, завтра днем и в северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 10-17°, днем 23-29°, 29 мая в западных областях 19-24°.

Ранее сообщалось, сколько украинцы будут отдыхать в июне.