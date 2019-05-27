Украина потеряет миллиардные инвестиции в случае отказа от запуска рынка электроэнергии - Федерация работодателей ТЭК [ Редактировать ]
Страна рискует потерять тысячи новых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций, если отсрочит запуск реформы рынка электроэнергии.
Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины к руководству парламента, депутатам, председателю НКРЭКУ и советнику президента.
В федерации считают, что сейчас энергетическая реформа, ставшая проводником отечественной энергетики в европейское энергосообщество, оказалась под угрозой из-за намерения отдельных депутатов отложить старт реформы.
"Отказ дать старт рынке - это сплошные потери. Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины отмечает, что страна рискует потерять тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест и останется без многомиллиардных инвестиций", - отмечается в обращении.
В федерации отмечают, что все участники рынка - представители генерации и потребители готовы жить по новым правилам и четырех недель, оставшихся до старта реформы, хватит для настройки всех процессов и запуска действенных механизмов нового рынка электроэнергии.
"Рынок - это залог полноценной конкуренции и прозрачного ценообразования. С 1 июля 2019 ситуация подковерного распределения заказов и средств из бюджетов станет невозможной", - убеждены авторы обращения.
Напомним, 1 июля 2019 года должен заработать новый рынок электроэнергии, на введении которого настаивают западные партнеры и от которого зависит микрофинансовая помощь ЕС.
по теме
Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля - вице-президент Еврокомиссии
Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что первоочередными задачами для новой украинской власти станет реализация реформ в сфере экономики и энергетики
"Укрлендфарминг" выделил 100 тысяч на пожарную безопасность в селах
Социально ответственный бизнес всесторонне заботится о благосостоянии и безопасности жителей тех населенных пунктов, в которых ведет свою деятельность
Профсоюз работников энергетики призвал правительство не откладывать энергореформу
Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал правительство не откладывать энергореформу
Цены на газ в Украине снизят
Этим летом украинцев ждет понижение цены на газ для населения
Правительство выбрало лучший вариант защиты населения при переходе к новому рынку электроэнергии - Плачков
По мнению Ивана Плачкова, когда есть перекрестное субсидирование, хороших решений нет