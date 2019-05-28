Взрыв в центре Лиона: полиция задержала подозреваемых [ Редактировать ]
В деле подрыва взрывчатки в центре французского Лиона правоохранители задержали уже четверых людей. Об этом сообщает издание euronews.
Главный подозреваемый - 24-летний алжирский студент, который изучал информатику. Также задержаны его родители и еще один родственник - 17 летний ученик. Полиция также допрашивает сестру главного подозреваемого, однако без меры пресечения.
По словам экспертов, взрывное устройство было маломощным, однако качественным. По данным следствия, мужчина бросил сумку со взрывчаткой возле хлебного магазина. В результате взрыва пострадали 12 человек. При этом в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что и в терактах в Париже и Брюсселе.
Ранее мы писали о том, что подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения.
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