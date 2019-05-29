Ангела Меркель передумала іти у відставку [ Редактировать ]
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель може залишитися на посаді аж до закінчення терміну в 2021 році. За даними інформаційного агентства Bloomberg, змінити своє рішення канцлерку змусили не надто високі результати її партії на виборах до Європарламенту та зниження популярності її протеже - Аннеґрет Крамп-Карренбауер.
Рівень схвалення дій кандидатки на посаду канцлера знизився до 36 відсотків. Це на 20 відсотків менше, ніж у самої Меркель. Негативну реакцію також викликали прагнення Крамп-Карренбауер якнайшвидше усунути нинішню очільницю з посади.
по теме
Ангела Меркель уходит из политики
По ее словам, планы, которые она огласила в конце прошлого года, актуальны
У Німеччині продовжать строк перевірок зі "штазі"
Привиди минулого. Німецькі політики пропонують продовжити перевірки чиновників на можливе співробітництво зі "штазі". І проводити їх, щонайменше, до 2030 року
Президент Австрии отправил правительство в отставку
По сообщениям СМИ, канцлер Себастьян Курц откажется от места в нижней палате парламента страны и дополнительных денежных выплат
Засідання у Кабміні: Гройсман окреслив здобутки та недоліки власної роботи
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман подав у відставку. Своє рішення він підтвердив сьогодні на засіданні Кабміну
Меркель та Макрон провели телефонну розмову з Путіним
Політики обговорили нові можливості втілення Мінських домовленостей після вступу на посаду Володимира Зеленського