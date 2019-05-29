Канцлерка Німеччини Ангела Меркель може залишитися на посаді аж до закінчення терміну в 2021 році. За даними інформаційного агентства Bloomberg, змінити своє рішення канцлерку змусили не надто високі результати її партії на виборах до Європарламенту та зниження популярності її протеже - Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Рівень схвалення дій кандидатки на посаду канцлера знизився до 36 відсотків. Це на 20 відсотків менше, ніж у самої Меркель. Негативну реакцію також викликали прагнення Крамп-Карренбауер якнайшвидше усунути нинішню очільницю з посади.