В Раду внесли еще один законопроект об импичменте [ Редактировать ]
В парламент внесен альтернативный законопроект об импичменте президента. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает "РБК-Украина".
По его словам, законопроект зарегистрирован в парламенте 29 мая. Однако в настоящее время на сайте Верховной Рады не обнародован текст проекта.
"Я сегодня подал свой проект закона "Об импичменте". Ведь нам президент обещал, что этот проект закона будет. Мы никак не можем дождаться от президента этого законопроекта. Считаю, что этот законопроект нужен", - сообщил Гончаренко.
Ранее замглавы АП заявил, что законопроект об импичменте уже готов.
по теме
Зеленский внес в Раду законопроект о выборах
В среду, 22 мая, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о выборах
Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады
Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о роспуске Верховной Рады
Роспуск Верховной Рады: Зеленский начал консультации с фракциями
Во вторник, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с председателем Верховной Рады, его заместителями, лидерами депутатских фракций и групп по роспуску Рады
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии
Депутаты отказались включать в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии
Безотлагательно рассмотреть Избирательный кодекс: Парубий обратился к депутатам
Во вторник, 28 мая, председатель Верховной рады Андрей Парубий во время заседания сделал заявление