В парламент внесен альтернативный законопроект об импичменте президента. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает "РБК-Украина".

По его словам, законопроект зарегистрирован в парламенте 29 мая. Однако в настоящее время на сайте Верховной Рады не обнародован текст проекта.

"Я сегодня подал свой проект закона "Об импичменте". Ведь нам президент обещал, что этот проект закона будет. Мы никак не можем дождаться от президента этого законопроекта. Считаю, что этот законопроект нужен", - сообщил Гончаренко.

Ранее замглавы АП заявил, что законопроект об импичменте уже готов.