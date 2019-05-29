Принятие Избирательного кодекса: в Комитете сделали заявление [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, в Комитете Верховной Рады сделали заявление. Об этом заявил глава комитета, народный депутат Руслан Князевич, пишет "РБК-Украина".
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде принять проект нового избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами Рады.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.
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