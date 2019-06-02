На фестивале KOZAK Fest ураган снес крышу, есть жертвы [ Редактировать ]
В субботу, 1 июня, в селе Желтоалександровка Днепропетровской области обвалилась крыша проходящего там этно-рок-фестиваля Kozak FEST, сообщает "Информатор".
Предварительно известно, что фестиваль посетили более 100 000 человек. Среди исполнителей, которые выступили на сцене KOZAK Fest в этом году - SCAI, Second River, Онука, Detach, Milky Way, Natalka Karpа и многие другие.
Музыкант Дмитрий Шуров написал: "К сожалению, из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации на данный момент не имею, кроме того, что многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя, и творится хаос, падают деревья. Часть группы находится в гостинице в 40 км (света везде нет), часть - на площадке, где остались наш автобус и инструменты. Группа в безопасности. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких".
В результате сильного порыва ветра (25 м/с), грозы и ливня на месте проведения фестиваля возникло подтопление некоторых участков. Из-за этого посетители не могли выехать из балки. Порывами ветра снесло батут, частично повредились палатки и сцена. В результате происшествия погиб человек 48 лет, также двое пострадали. 52-летняя женщина получила перелом ноги, а 41-летний мужчина - перелом ступни, их госпитализировали. Сотрудники ГСЧС разбирают поврежденную конструкцию сцены. Спасатели вытянули из ловушки 53 легковых автомобиля и спасли 135 человек.
Ранее сообщалось, что батут с детьми унесло ветром.
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