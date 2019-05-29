В среду, 29 мая, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента призвал депутатов, которые входят в комитет правовой политики, рассмотреть изменения в проект закона об изменениях в Избирательный кодекс для рассмотрения во втором чтении, иначе он обнародует имена прогульщиков, которые блокируют закон.

"В понедельник я дал поручение комитету по правовой политике рассмотреть вопрос Избирательного кодекса, комитету по вопросам регламента рассмотреть вопрос о временных следственных комиссиях, и я прошу членов комитета по вопросам правовой политики и правосудия собраться на заседание комитета в 12:00 в конференц-зале и рекомендовать парламенту рассмотреть вопрос и заявление премьер-министра Украины, и передать подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу Избирательного кодекса. Это, коллеги, наш шанс, если комитет поддержит наработки рабочей группы, это нам даст очень большой шанс", - заявил спикер.

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"Ключевой момент: я обращаюсь лично и персонально ко всем членам комитета, я буду публиковать тех, кто не пришел на заседание комитета. Прошу всех собраться и выполнить свою работу", - добавил Парубий.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК объявили о начале избирательного процесса. 24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.