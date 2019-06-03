Полицейские убили ребенка: люди выходят на протесты [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, в Киеве, под зданием Министерства внутренних дел, собираются возмущенные активисты. Об этом сообщает "Украинская правда".
Люди требуют наказать полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.
Сейчас у МВД уже около 100 активистов и более десятка журналистов.Полицейские убили ребенка:
Напомним, что под Киевом полицейский выстрелил в 5-летнего ребенка. Мальчик трагически скончался.
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