Чому обрав такий маршрут і що побачив?

Президент Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом у Парижі. Одразу з літака поїхав до бізнес-інкубатора, і вже потім до Єлисейського палацу. Чому обрав такий маршрут і що побачив - розкаже Олена Абрамович.

Колись залізничне вантажне депо, а тепер серце розвитку цифрових технологій. Цей ІТ-інкубатор два роки тому відкрив французький президент Еммануель Макрон. Тож саме звідси часто починаються візити іноземних лідерів до Франції. Володимир Зеленський теж приїхав подивитись, як усе працює.

"У нас дуже багато є таких заводів, які, на жаль, не працюють. Ви були перші в Європі, а ми будемо найбільші у світі - я сподіваюсь", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Тут понад три тисячі робочих місць, 60 конференц-залів, лабораторія, кафе та ресторани. Усе поруч, навіть представництво держорганів, аби бюрократія не стала на заваді розвитку ІТ-бізнесу.

"Весь другий поверх та ось цей простір - зарезервовані під державні структури. Ідея зрозуміла: щоб доступ до них був максимально простий, а громадський сервіс - якомога зручніший", - говорить Кет Болонго, представниця проекту від французького уряду.

"Усі інновації для мене дуже близькі, я для цього йшов у політику. Наша ідея - зробити країну в смартфоні", - говорить Володимир Зеленський, президент України.

Серед тих, хто прийшов на презентацію бізнес-інкубатора і успішний "айтівець" з України, який уже 10 років мешкає у Франції. Він теж працює тут і погоджується - доволі зручно.

"Оце інвестори сидять, там розробники, там "Фейсбук", там - вам не треба нікуди ходити", - говорить Влад Олійник, розробник ІТ-стартапів.

За українських "айтівців" тут борються, - зазначили представники французького уряду. Адже наші фахівці, котрі працюють на аутсорс, тобто не на українські, а на іноземні компанії - другі у світі після Індії.