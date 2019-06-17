"Ганьба нації": Дональд Трамп розлютився на мера Лондона [ Редактировать ]
Дональд Трамп вчергове розлютувався і знову накинувся з критикою на мера Лондона, назвавши його "ганьбою нації". За що Садіку Хану дісталося від американського президента і якою була відповідь із британської столиці - дивіться далі.
Історія цієї неприязні триває давно. І воює американський президент здебільшого в інтернеті. Ось і цими вихідними - Дональд Трамп з гнівом накинувся на мера Лондона у Твіттері. Привід - сплеск злочинності на вулицях міста.
"Лондону якнайшвидше потрібен новий мер. Хан - це катастрофа, далі буде гірше"
Трамп додав, що Садік Хан - ганьба для нації, він знищує Лондон. Вихідними у британській столиці сталося п'ять не пов'язаних між собою нападів на людей. Як наслідок - троє осіб загинули, стільки ж поранені. Усі злочини розслідує поліція. А уїдливі заяви Трампа мер Лондона лишив поза увагою. Його представники кажуть - у мера немає часу на суперечки в інтернеті.
"Насильницьким злочинам не місце в Лондоні. Для мене немає нічого важливішого, ніж безпека людей".
Лондон і справді складно назвати найкриміногеннішим містом у світі. Глобальна база даних Numbeo ставить британську столицю на 132 сходинку за рівнем злочинності. Та навряд чи Дональд Трамп перевіряв статистику. Йому давно дошкуляє сам Садік Хан. Свіжа рана - нещодавній візит лідера Білого дому до Лондона. Де його вже не вперше зустрічають акціями протесту. Звісно, з дозволу міської влади.
"Наш світ дуже складний. І той, хто знаходить для складних проблем легкі рішення, глибоко помиляється", - говорить Єва Вермандел, учасниця акції протесту.
Уже традиційний учасник таких заходів - надувний крихітка-Трамп, велетенський, шість метрів заввишки - вередливий малюк із жовтою чуприною. Ось кортеж американського президента проїжджає повз свою повітряну карикатурну копію в Лондоні.
Зі сварки з мером Лондона і почався цей візит Трампа до Британії. На своєму улюбленому майданчику, у Твіттері, американський президент назвав Хана "жалюгідним невдахою". Це була відповідь на статтю мера Лондона, в якій той відгукнувся про Трампа як про глобальну світову загрозу.
Садік Хан сповідує іслам і критикує американського лідера за його міграційну політику. Він відкрито бажав Трампові програти на президентських виборах. І тепер не втрачає нагоди довести, що не змінив своєї думки.
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