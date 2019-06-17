Нова школа для села. У Губарівці, що на Харківщині, нарешті завершили зведення навчального закладу. Законсервований довгобуд простояв у центрі 26 років. І от нарешті перетворився на сучасну будівлю, лишилися - фінальні штрихи. Що ще мають зробити, аби першого вересня діти почали навчання в новеньких класах - розкажуть наші кореспонденти.

Екскаватор розрівнює майданчик перед новенькою будівлею школи. У майбутній танцювальній залі збираються жителі. Трохи ніяковіють, боючись зіпсувати тільки-но покладений паркет. Люди кажуть, не віриться, що школу нарешті відкриють. Бо почали її зводити ще на початку 90-х. Довгобуд простояв у центрі села більше двадцяти років. А учні мусили ділити невелике приміщення з дошкільнятами.

"Стара колись школа через аварійний стан була непридатною для навчання. Тимчасово дітей облаштували в дитячому садочку. Але так сталося, на жаль, що вони вже більше 19 років там перебувають. Немає умов достатніх для виховання дітей, для роботи працівників, т.щ. немає спортивної зали, немає їдальні. Надзвичайно тісні були умови", - говорить Юлія Каплунівська, Губарівський сільський голова.

Частину дітей доводилося возити до школи в сусідні села.

"Ну їздять автобусами їх возять, туди мабуть п'ять, і туди шість кілометрів. У Полкову Микитівку ось рядом, сусіднє село, і в Гутянську школу", - говорить Володимир Кисіль, житель Губарівки.

І нарешті цьогоріч у вересні біля вісімдесяти губарівських дітей підуть до школи у рідному селі.

"Так, ми дуже чекаємо на цю школу, я як мама. Дуже простора школа, світла, я думаю, що вона буде сучасно оснащена, я думаю, діткам буде тута гарно, зручно", - говорить Інна Лузанова жителька Губарівки.

"Надіялись, що її наконець закончать, і наші дітки будуть ходить в нову школу, шоб було більше міста", - говорить Вікторія Руденко, жителька Губарівки.

За два з половиною місяці, що залишилися до початку навчального року, треба ще встигнули обладнати спортмайданчики, облаштувати тротуари та огорожу. А головне - закупити меблі й обладнання.

"Ми маємо надію, в нас складений перелік, все. Закуплять все нове. Оснащення, меблі. В класах буде облаштовано і куточок м'який, і куточок там столик з стільцями, і ігрова зона, все буде по всіх правилах нової української школи", - говорить Катерина Кисіль, директор Губарівського навчально-виховного комплексу.

Гроші на оснащення виділять з районного та обласного бюджетів.

"Ми плануємо продовжувати ремонти, там, де потрібно комплексно підходимо до розбудови і до укріплення матеріально-технічної бази зокрема. Закупаємо нове обладнання, а також частково будемо цього року укріплювати і транспортну складову, будемо закупати автобуси у співфінансуванні із районними бюджетами. Децентралізація надала можливості районам і ОТГ, і сільським радам, тому разом будемо укріплювати наші можливості", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

Тепер, кажуть губарівці, потрібен ще й спортзал, щоб діти займалися після уроків.