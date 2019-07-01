В Україні зросла мінімальна пенсія [ Редактировать ]
Відсьогодні в Україні зросла мінімальна пенсія аж на 67 гривень. Тепер ця сума становить 1564 гривні. Це планове зростання, яке закладено в законі про державний бюджет на 2019 рік.
Крім того, Кабмін встановив доплати до пенсій для осіб з тривалим трудовим стажем. За з рішенням уряду, пенсія становитиме не менше двох тисяч гривень для чоловіків зі стажем 35 років і жінок зі стажем у 30 років.
Також відсьогодні, до двох тисяч гривень, підвищився прожитковий мінімум та пов'язані з ним соціальні виплати.
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