На місці затонулого радянського підводного човна в Норвезькому морі виявили витік радіації. Дослідники взяли проби з вентиляційної труби. За попередніми даними, рівень радіації в 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді.

Нагадаю, атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" затонув унаслідок пожежі 7 квітня 1989 року. Загинули 42 члени екіпажу. Реактор заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися ракети з ядерною бойовою частиною.