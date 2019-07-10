В Норвезькому морі на місці затонулого радянського човна виявили витік радіації [ Редактировать ]
На місці затонулого радянського підводного човна в Норвезькому морі виявили витік радіації. Дослідники взяли проби з вентиляційної труби. За попередніми даними, рівень радіації в 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді.
Нагадаю, атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" затонув унаслідок пожежі 7 квітня 1989 року. Загинули 42 члени екіпажу. Реактор заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися ракети з ядерною бойовою частиною.
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