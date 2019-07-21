21 июля в Украине проходят досрочные выборы Верховной Рады. Традиционно избирательные участки открылись в 8 утра. Одним из первых проголосовать пришел народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

В коротком общении с представителями СМИ политик подчеркнул, что самое важное сегодня для каждого украинца - это прийти на свои участки и выполнить гражданский долг. Но, перед тем, как сделать свой выбор, нужно обязательно заглянуть в свои холодильники.

"Настроение у меня отличное, нервничать уже не стоит. Я смотрю - люди идут, голосуют… А за кого - дело другое. Я думаю, что все нормальные люди сегодня выбирают мир. И никого не надо агитировать - все уже все знают. Самое важное - прийти и выполнить свой гражданский долг, прийти на избирательные участки и проголосовать. Но перед тем, как идти на избирательный участок, обязательно нужно заглянуть в свой холодильник. Я надеюсь, что все будет хорошо", - заявил Вадим Рабинович.

Политик также уверен в том, что 21 июля 2019 года - "очень удачный день для Украины, для всех нас".

"Уверен, что явка сегодня будет высокой. Ведь мы выбираем мир или войну для всех наших семей. Мы выбираем мир или войну, счастье завтрашнего дня или беспросветную тупость. В любом случае я верю, что все будет хорошо! Голосуем!" - призвал Вадим Рабинович.

На вопрос, будут ли внеочередные парламентские выборы демократическими, Вадим Рабинович ответил: "Мы посмотрим. Немного подождем и увидим! В любом случае, чем больше людей - тем выше результат! Мы победим!"