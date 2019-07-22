Национальная полиция Украины выдала распоряжение о направлении в Житомирскую область вертолета со спецназом -для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на №64 ОИК. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"22 июля из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции. Решение направить в Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские спецназовцы направлены в Житомирскую для усиления местной полиции и помощи в обеспечении общественного порядка и безопасности, а также реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 22 июля, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:00 обработала 70,49% электронных протоколов. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.