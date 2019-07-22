В Херсонской области в Каховском районе произошел инцидент. Известно, что 55-летний мужчина избил до смерти своего плеянника, передает "УНН".

По предварительной информации, после убийства мужчина решил сам позвонить в полицию. Он сообщил правоохранителям, что ночью внезапно умер его племянник, который последние две недели жил у него. В течение часа полицейские установили, что племянник умер насильственной смертью и задержали подозреваемого в преступлении.

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На теле 33-летнего погибшего полицейские обнаружили много телесных повреждений. Заявитель рассказал, что племянник вечером ушел из дома, а вернулся избитым, после чего лег спать и ночью умер. Но при осмотре места происшествия полицейские обнаружили признаки борьбы и другие следы, указывающие на то, что преступление произошло в доме.

В конце концов, хозяин признался, что конфликт с племянником возник во время застолья и употребление алкоголя. Сначала между ними состоялась словесная перепалка, а затем дядя схватил металлическую кружку и начал бить ею племянника по голове. Когда конфликт закончился, они легли спать, но ночью потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

Злоумышленник задержан по статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении и будет избрана мера пресечения. Открытое уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.

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