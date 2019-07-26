Луганська область може залишитись без світла та тепла: Юрій Бойко звернувся до Ради безпеки з вимогою розібратись в ситуації

За словами народного депутата, співголови партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка, це може статись через те, що на Луганську теплоелектростанцію не завозять вугілля, необхідне для її роботи