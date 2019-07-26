У Відні призначили виконувача обов'язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії [ Редактировать ]
Виконувачем обов'язків голови Міжнародного агентства з атомної енергії став екс-постпред Румунії при організації Корнел Ферута.
Таке рішення ухвалила Ради керівників МАГАТЕ у Відні. Дипломат був найближчим помічником глави організації Юкії Амано, який помер 22 липня. Цю посаду Ферута обійматиме ще щонайменше півроку до виборів нового гендиректора.
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