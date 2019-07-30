Екологічна катастрофа. На Волині на озері Світязь швидкими темпами відходить вода. За кілька тижнів пляжі подекуди стали довшими на сотні метрів. Рятувати водойму взялися хіба що екоактивісти, іншим до озера діла немає. Як врятувати перлину Волині дізнавалася Сніжанна Сидорук.

Це урочище Гряда на Світязі. Віднедавна пляж тут збільшився майже на сто метрів. Там, де раніше купалися, тепер матусі прогулюються з візочками (на відео мама їде з дитячим візком), а діти зводять замки.

"От де ося чорна полоса - оце на зелені свята тут була вода. Це місяць часу назад", - говорить Андрій Макаревич, турист.

Ще на початку літа ось ці човни плавали на воді. Тепер стоять на суші, далеко від берега. Найглибше озеро України вкрилося піщаними косами. Берегові пірси, які раніше були за пристані для суден, тепер годяться хіба що для засмаги.

"Ну, як мінімум тако було, було до лодок доходила вода повністю тако, що не було тут піску видно взагалі. Далеко до глибини треба йти хвилин 10 то точно, щоб дойти до такого уровня", - говорить Олександр Демко, турист.

Рівень води впав на понад 20 сантиметрів. Таке катастрофічне обміління озера екологи пов'язують з відсутністю опадів. Водойма не має приток.

"За перше півріччя ми бачимо, що рівень води в озері Світязь впав. Відповідно кількість опадів була також значно меншою, ніж в попередні роки. Бачимо коси на озері Світязь. це пов'язуємо з підвищенням рівня температури і з низькою кількістю опадів. Лише у червні місяці середньо-добова температура зросла на 6,6 градуса", - говорить Марія Христецька, директор Шацького національного природного парку.

Помітно втрачати воду озеро почало ще 4 роки тому. Та ніхто цим не переймався. Усі чекали опадів. Проте марно. Врятувати Світязь може шлюз. Старий уже відпрацював своє, заіржавів та не регулює рівень води. Гідроспоруді, якій понад півстоліття, потрібен капітальний ремонт. Проте шлюз нічийний, тож і лагодити його нікому.

"На сьогоднішній день нам передали вже на баланс шлюз-регулятор. Будемо робити будівельні роботи. Тільки надійдуть кошти з області і з екологічного фонду сразу почнемо роботи. На даний час ми не можемо сказати вартості, тому що проект тільки розробляється. Орієнтовно може 300 може 500 тисяч", - говорить Віталій Яльницький, заступник селищного голови Шацька.

Тепер, коли відпочивальники через обміління не впізнають "перлину волинського краю", місцеві екоактивісти заходилися рятувати озеро. Мішками з піском загатили канал, який сполучає Світязь і озеро Луки-перемут.

"Проміри ведуться і на метеостанціях Світязь там беруться рівні води. На даний час можна сказати, що йде якась стабілізація. Хоча, як бачимо опадів знову ж не має і площа водного зеркала дуже велика і йде інтенсивне випаровування, але це також допомагає втримати воду", - говорить Віталій Турич, науковий співробітник Шацького національного природного парку.

Воду цьогоріч втрачають ще майже три десятки водойм. І це лише в Шацькому районі Волині. Місцеві чи не вперше за багато років мріють про дощі і просять чиновників не дати озерам зникнути.