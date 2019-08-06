В Украине появится офис обучения и развития депутатов [ Редактировать ]
В понедельник, 5 августа, в партии "Слуга народа" заявили, что создают партийный офис для развития депутатов. Там каждые три месяца они будут проходить обучение. Об этом заявила пресс-служба политической силы.
"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах.
План работы офиса обучения и развития депутатов в политсиле пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.
Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом.
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