В понедельник, 5 августа, в партии "Слуга народа" заявили, что создают партийный офис для развития депутатов. Там каждые три месяца они будут проходить обучение. Об этом заявила пресс-служба политической силы.

"Мы создаем партийный офис обучения и развития для системной работы депутатов. Он будет действовать на постоянной основе в формате вебинаров, тематических семинаров и групповых занятий, которые будут проводиться не реже, чем раз в три месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательные программы будут доступны не только для народных депутатов, но и для региональных представителей, будущих кандидатов на местных выборах.

План работы офиса обучения и развития депутатов в политсиле пообещали представить на партийном форуме, который состоится в сентябре-октябре.

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