Когда состоится первое заседание Верховной Рады: названа дата [ Редактировать ]
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом он сказал в ходе брифинга.
В частности, по словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, которое вероятнее всего состоится уже 3 сентября.
Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом. Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
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