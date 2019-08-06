Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 3 сентября 2019 года. Об этом он сказал в ходе брифинга.

В частности, по словам Геруса, некоторые из новых назначений в Кабинете министров будут озвучены на первом заседании парламента, которое вероятнее всего состоится уже 3 сентября.

Ранее мы писали о том, что в СМИ назвали даты, когда Зеленский встретится с Трампом. Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.