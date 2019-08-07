Вона стала першою темношкірою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури, а її творчість колишній президент США Барак Обама назвав національним надбанням.

Американська письменниця Тоні Моррісон померла в Нью-Йорку на 89-му році життя після нетривалої хвороби. Про її життєвий та творчий шлях - у наступному сюжеті.

Вона була рупором чорної Америки, голосом сумління і активісткою, яка боролася за права темношкірого населення. Але було б невірно казати, що Тоні колись особисто відчувала цю дискримінацію. У містечку Лорейн, штат Огайо, де вона народилася в 1931 році, до темношкірих не ставилися як до людей другого сорту. Вона жила в оточенні емігрантів, поляків, вихідців зі Східної Європи. Там усі один одного підтримували - як друзі по нещастю.

В університетські роки Тоні почала ходити в групу креативного письма, де збиралися початківці письменники. Там і розпочався її творчий шлях. Найгучнішу славу їй приніс роман "Кохана". Саме за нього, як вважают критики, Моррісон удостоїли Нобелівської премії 1993 року. Незважаючи на те, що премію присуджують не за окрему книгу, а за творчість загалом - випадок Моррісон, ймовірно, виняток. Саме "Кохана" на думку багатьох - стала її культовим романом, який привернув увагу Нобелівського комітету.

В основу твору покладені реальні події. Молода темношкіра рабиня Сеті з чотирма дітьми тікає в інший штат, де рабство вже скасоване. Однак її наздоганяють. Від розпачу Сеті приймає фатальне рішення - вбити своїх дітей, аби вони не стали рабами. Страшний задум героїня встигає реалізувати лише частково: вбиває свою дворічну дочку.

За "кохану" - Тоні також була удостоєна Пулітцерівскьої премії та ще понад трьох десятків інших нагород. Померла видатна письменниця на вісімдесят дев'ятому році життя через ускладнення після пневмонії.