Аллу Пугачеву уличили в злоупотреблении фотошопом [ Редактировать ]
Известная певица Алла Пугачева удивила поклонников новыми снимками. Артистку сразу же заподозрили в фотошопе. Так, на фан-странице Пугачевой в Instagram появились постеры киноверсии концерта Примадонны.
На них звезда предстает в трех разных образах.
Подписчики возмущены тем, что снимки слишком отфотошоплены. На них Алла Борисовна выглядит гораздо моложе и отличается от фотографий артистки без фотошопа, который ранее "слили" в сеть:
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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