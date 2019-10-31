Известная певица Алла Пугачева удивила поклонников новыми снимками. Артистку сразу же заподозрили в фотошопе. Так, на фан-странице Пугачевой в Instagram появились постеры киноверсии концерта Примадонны.

На них звезда предстает в трех разных образах.

Подписчики возмущены тем, что снимки слишком отфотошоплены. На них Алла Борисовна выглядит гораздо моложе и отличается от фотографий артистки без фотошопа, который ранее "слили" в сеть:

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".